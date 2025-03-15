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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Складной дом, опалубка из грязи и обмен квартиры на паи в фонде недвижимости

Складной дом, опалубка из грязи и обмен квартиры на паи в фонде недвижимости

1. Американцы обожают трейлеры, дома на колёсах. У них целая культура трейлерных парков есть — обитателей трейлеров называют почему-то «белым отребьем», но на видеорепортажах трейлеры выглядят довольно уютно.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Чем бы дитя не тешилось..
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