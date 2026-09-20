Диспозиция сил на Ближнем Востоке: перед последней битвой

Диспозиция (воен.) — план расположения войск перед боем. Судя по некоторым нескольким заявлениям президента США Дональда Трампа (в той степени, насколько можно доверять любым его заявлениям), а также судя по реальным действиям американской и израильской армий, на Ближнем Востоке нужно готовиться к очередному масштабному американо-израильскому нападению на Иран — к «последней битве».
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