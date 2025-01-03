Время нервных. Сколько мы тратим на борьбу со стрессом и откуда он берется

За прошлый год россияне потратили более 3 трлн рублей на борьбу со стрессом, подсчитали эксперты. Неужели наши нервы обходятся нам настолько дорого? Минус рабочий час Если человек нервничает, его трудовая эффективность падает на 10–15%, подсчитал профессор бизнес-практики Школы управления «Сколково» Андрей Шапенко.