Прогноз погоды в Крыму на вторник.• Симферополь: +14°, малооблачно• Севастополь: +13°, облачно• Ялта: +10°, малооблачно• Алушта: +11°, малооблачно• Евпатория: +12°, облачно• Саки: +13°, пасмурно• Бахчисарай: +14°, облачно• Джанкой: +14°, облачно• Судак: +11°, малооблачно• Феод.
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