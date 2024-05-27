В Евпатории открыли памятник пропавшим детям

В Евпатории открыли памятник «Живи», посвященный всем детям, которых до сих пор ищут и ждут дома. Фото: пресс-служба администрации ЕвпаторииПамятный знак установлен силами поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», на личные средства, собранные добровольцами и неравнодушными гражданами.