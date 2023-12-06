Инспекторы ГИБДД Челябинской области подготовили дорожный чек-ап для водителей

Госавтоинспекторы дали советы, как не попасть в беду на трассе, если поездку невозможно отменить.Южноуральские полицейские и инспекторы ГИБДД выступили со специальным заявлением: в регион пришли аномальные морозы.
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