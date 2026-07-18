Кулинария>Картофель в сырно-сливочном соусе с беконом!

Картофель в сырно-сливочном соусе с беконом! Ингредиенты: • 1 кг картофеля • Вода • Соль • 200 г бекона • Немного масла • 250 мл сливок • Черный перец • Итальянские травы • 3–4 кусочка плавленого сыра • Пучок укропа • 2 зубчика чеснока.
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