Аргентина объявляет о 50% девальвации своей валюты в рамках шоковых экономических мер

Аргентина объявила о резкой девальвации своей валюты и сокращении энергетических и транспортных субсидий в рамках шоковых корректировок, которые, по словам нового президента Хавьера Милея, необходимы для борьбы с экономической «чрезвычайной ситуацией».
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