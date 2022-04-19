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Погорилая: если Трусова сделает пятерной, это будет ударом ниже пояса для мужчин

Погорилая: если Трусова сделает пятерной, это будет ударом ниже пояса для мужчин

Российская фигуристка, бронзовый призер чемпионата мира, трехкратный призер чемпионата Европы и призер чемпионата России Анна Погорилая высказалась о намерении Александры Трусовой первой в мире исполнить прыжок в пять оборотов, передает "Матч ТВ".

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