Австрия и Косово сыграли вничью в Лиге наций, счет 1:1

Сборная Австрии завершила матч с Косовом вничью 1:1 в четвертом туре Лиги наций. Встреча проходила в Приштине.
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