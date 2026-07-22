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Царьград

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ВСУ ударили по жилому дому в Ялте, пострадали 17 человек

ВСУ ударили по жилому дому в Ялте, пострадали 17 человек

В Ялте после удара ВСУ по жилому дому пострадали 17 человек. Госпитализированы 10 пострадавших, из них трое тяжело ранены.

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