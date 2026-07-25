Минстрой РТ: Годовой план строительства в Татарстане выполнен на 73%

О реализация программных мероприятий по строительству жилья, объектов социально-культурной сферы, обеспечения жильем отдельных категорий граждан и модернизации инженерной инфраструктуры доложил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин.