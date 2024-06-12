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«Свергнем власть в Китае»: читатели The Washington Post обсудили план атаковать «тысячами дронов»

«Свергнем власть в Китае»: читатели The Washington Post обсудили план атаковать «тысячами дронов»

Пользователи сайта американской газеты The Washington Post прокомментировали публикацию ресурса о том, что Вашингтон якобы рассматривает способ защиты Тайбэя от армий материкового Китая «тысячами дронов».

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