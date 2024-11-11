Как обстоят дела с отоплением в Актау на сегодняшний день

На сегодняшний день подача тепла в системах теплоснабжения города осуществляется в штатном режиме, за исключением случаев, когда тепло до жителей не доходит ввиду неподготовленности внутридомовых систем теплоснабжения (наладка внутридомовых систем теплоснабжения, завоздушенность внутридомовых систем теплоснабжения, отклонение от технологической нормы сетей в виду не санкционированных перепланировок, устаревшие трубы и оборудование, задействованное в подаче тепла), передает пресс-служба акимата Актау Также, в городе Актау, до сегодняшнего дня имеются дома, которые не обслуживаются управляющими компаниями (как правило, по причине накопившихся долгов обслуживающие компаний отказываются от дальнейшего обслуживания домов).