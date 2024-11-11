Как обстоят дела с отоплением в Актау на сегодняшний день

На сегодняшний день подача тепла в системах теплоснабжения города осуществляется в штатном режиме, за исключением случаев, когда тепло до жителей не доходит ввиду неподготовленности внутридомовых систем теплоснабжения (наладка внутридомовых систем теплоснабжения, завоздушенность внутридомовых систем теплоснабжения, отклонение от технологической нормы сетей в виду не санкционированных перепланировок, устаревшие трубы и оборудование, задействованное в подаче тепла), передает пресс-служба акимата Актау Также, в городе Актау, до сегодняшнего дня имеются дома, которые не обслуживаются управляющими компаниями (как правило, по причине накопившихся долгов обслуживающие компаний отказываются от дальнейшего обслуживания домов).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии