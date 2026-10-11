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Причиной смерти актёра из «Улиц разбитых фонарей» Баранова стала болезнь

Причиной смерти актёра из «Улиц разбитых фонарей» Баранова стала болезнь

Дочь актёра театра и кино Владимира Баранова заявила, что он скончался после недолгой болезни. «Владимир Николаевич болел.

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