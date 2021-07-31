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Печальный опыт: как гражданин Латвии трудоустраивался в Великобритании

Печальный опыт: как гражданин Латвии трудоустраивался в Великобритании

Дмитрий Март Часто можно прочитать такие статьи: мол, как же здорово жить в Европейском Союзе, можно спокойно поехать и поработать в другой стране.

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Nataly
)))) это ещё полная ерунда по сравнению с тем как можно вляпаться в "трудоустройство в РФ где попадешь не только в кидалово с зарплатами но в полное рабство в цепях и ежедневные издевательства пытки и избиения вместо жидкой хряпы из свинного корыта для рабочей скотины, а родственники будут годами искать такого раба а потом собирать немыслимые деньжищи на его вызволение и возвращение домой горе зароботничка денюжков, что уж говорить о том, что став инвалидом или калекой по вине " работодателя" ты не только не получишь никакого лечения и жалкой инвалидной пенсии но тебя же ещ и на смех поднимут и в рожу плюнут :- сам виноват лох наивный , ишь погнался дурак за большой денюжкой так тебе и надо глупому прожорливому хорьку.

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