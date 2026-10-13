За рулем
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За рулем

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Срок лишения прав удвоится, если проигнорировать одно требование

Срок лишения прав удвоится, если проигнорировать одно требование

Вопрос от читателя «За рулем»:– Лишили прав, однако суд состоялся в мое отсутствие и в другом регионе, поэтому документ я не сдавал.

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