Срок лишения прав удвоится, если проигнорировать одно требование

Вопрос от читателя «За рулем»:– Лишили прав, однако суд состоялся в мое отсутствие и в другом регионе, поэтому документ я не сдавал.
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