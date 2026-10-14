Самыми популярными туристическими направлениями в России золотой осенью стали Калининградская область, Подмосковье, Карелия, Карачаево-Черкесия, Золотое кольце и Горный Алтай.
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