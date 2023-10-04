«ТрансКонтейнер» за 2,5 года планирует втрое увеличить мощность собственных терминалов в Западной Сибири - до 1 млн ДФЭ

ПАО «ТрансКонтейнер» (входит в состав Группы компаний «Дело») планирует реализовать ряд проектов по развитию собственных терминально-логистических центров в Западной Сибири, в результате чего их мощность через 2,5 года утроится и достигнет 936 тыс.