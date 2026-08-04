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Аргументы недели

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Русский «Рассвет» над передовой

Русский «Рассвет» над передовой

Пока Илон Маск продолжает уверять, что его StarLink – чисто мирная система. На самом же деле её терминалами увешаны дроны, штабы и артиллерийские батареи ВСУ.

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