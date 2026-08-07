🚰 Сегодня часть Крыма останется без воды из-за аварий на сетях водоснабжения Как сообщили в предприятии «Вода Крыма», подача воды ограничена в следующих городах: 🔵Симферополь — ул.
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🚰 Сегодня часть Крыма останется без воды из-за аварий на сетях водоснабжения Как сообщили в предприятии «Вода Крыма», подача воды ограничена в следующих городах: 🔵Симферополь — ул.