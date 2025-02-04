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Воровать то больше негде

Воровать то больше негде

«Нафтогаз» начал импортировать газ. Пока импорт небольшой — сто миллионов кубометров, но может понадобиться в десять раз больше, чтобы пройти зиму без отключений", — говорится в материале украинской версии издания Forbes.

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