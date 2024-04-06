Серхио Перес: Результат квалификации мог быть другим

Серхио Перес: Результат квалификации мог быть другимGetty Images / Red Bull Content PoolМексиканский гонщик Red Bull Racing Серхио Перес подвел итоги квалификации Гран При Японии, которую он завершил на втором месте в 0,066 секунды от напарника по команде Макса Ферстаппена.