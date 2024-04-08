Мужчина в Улан-Удэ зарезал охранника боулинга, запретившего ему курить в зале

Посетитель одного из боулинг-клубов в Улан-Удэ зарезал охранника. Погибший получил удар ножом в голову за то, что не позволил клиенту увеселительного заведения курить в зале, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
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