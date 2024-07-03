«Танки русских преграждают дороги отхода». Катастрофа немецкой 4-й армии

Жители Минска встречают солдат Красной Армии, освободивших город Общая ситуация 23 июня 1944 года началась операция «Багратион» – освобождение Белоруссии от немецких захватчиков (Крах немецкой группы армий «Центр»).
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