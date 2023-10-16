"Русская весна": русский боец взорвал гранату и убил двух азовцев*

Сеть облетело видео, на котором русский боец подорвал себя вместе с боевиками “Азова”*Телеграм-канал “Военкоры Русской Весны” опубликовал видеозапись мужественной борьбы русского воина против боевиков “Азова”*.
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