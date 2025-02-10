В Афросоюзе призвали к выплате репараций за колониализм

Западные страны должны выплатить репарации африканцам для устранения исторической несправедливости и преодоления последствий колониализма, заявил глава экономического, социального и культурного совета Афросоюза Уильям Кэрью 10 февраля на симпозиуме в штаб-квартире в Аддис-Абебе.
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