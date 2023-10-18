Сийярто ответил на реакцию премьера Эстонии на встречу Орбана и Путина

Реакция премьер-министра Эстонии Каи Каллас на встречу венгерского премьер-министра Виктора Орбана и президента РФ Владимира Путина на международном форуме "Один пояс – один путь" в Пекине является лицемерием в кубе, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто.