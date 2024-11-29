Какой сегодня праздник: 30 ноября

30 ноября отмечают Всемирный день домашних животных. Домашние животные, которых еще называют «братьями нашими меньшими», оказывают положительное влияние на человека, снимают стресс, сглаживают чувство одиночества и даже защищают от врагов.
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