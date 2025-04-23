Росприроднадзор оштрафовал собственника танкера «Волгонефть-239»

Собственник танкера «Волгонефть-239» получил штраф от Росприроднадзора. В документах указано, что взыскание за нарушение правил перевозки нефтепродуктов и другие преступления закона назначены в отношении ЗАО «Волгатранснефть», которое владеет потерпевшим крушение танкером.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии