Росприроднадзор оштрафовал собственника танкера «Волгонефть-239»

Собственник танкера «Волгонефть-239» получил штраф от Росприроднадзора. В документах указано, что взыскание за нарушение правил перевозки нефтепродуктов и другие преступления закона назначены в отношении ЗАО «Волгатранснефть», которое владеет потерпевшим крушение танкером.