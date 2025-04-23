Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Росприроднадзор оштрафовал собственника танкера «Волгонефть-239»

Росприроднадзор оштрафовал собственника танкера «Волгонефть-239»

Собственник танкера «Волгонефть-239» получил штраф от Росприроднадзора. В документах указано, что взыскание за нарушение правил перевозки нефтепродуктов и другие преступления закона назначены в отношении ЗАО «Волгатранснефть», которое владеет потерпевшим крушение танкером.

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