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Из 137 промышленных предприятий Запорожской области 132 относятся к малым и средним

Из 137 промышленных предприятий Запорожской области 132 относятся к малым и средним

Источник: Министерство промышленности и торговли ЗО И. о. министра промышленности и торговли Запорожской области Анна Уголкова сообщила, что в РФ около 37% оборота приходится на предприятия малого и среднего бизнеса.

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