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Гороскоп

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Ignio.com Скорпион. Ежедневный гороскоп здоровья за 27 сентября 2024 года

Ignio.com Скорпион. Ежедневный гороскоп здоровья за 27 сентября 2024 года

В этот день звезды рекомендуют вам пить только настоящий чай. Про всяческие фиточаи, обещающие молодость, здоровье и прочие радости жизни, лучше забыть, хотя бы на сегодня: они принесут вашему организму больше вреда, чем пользы.

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