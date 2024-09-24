Ignio.com Скорпион. Ежедневный гороскоп здоровья за 27 сентября 2024 года

В этот день звезды рекомендуют вам пить только настоящий чай. Про всяческие фиточаи, обещающие молодость, здоровье и прочие радости жизни, лучше забыть, хотя бы на сегодня: они принесут вашему организму больше вреда, чем пользы.
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