В 2023 году РФ купила на Западе чипов военного назначения на 1,7 млрд. долларов

Игорь Василевский

Именно так. По техпроцессам даже в 5 нм - нет, сплошной убыток. Слишком дорогие получатся - потребителей на них не будет, а продавать куда то нужно. Это все больше для смартфонов. А те процессы, которые остались еще с СССР - в компьютерах уже не нужны. Поэтому тут как раз тот случай, что куда как выгоднее покупать на стороне. А на военке - и испытанное временем поработает. А в мозги ракеты можно и цельнотянутое. При необходимости более высокого быстродействия