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В 2023 году РФ купила на Западе чипов военного назначения на 1,7 млрд. долларов

В 2023 году РФ купила на Западе чипов военного назначения на 1,7 млрд. долларов

Пока на Украине продолжают тупить про стиралки и холодильники, Россия за прошедший год закупила в США и ЕС чипов на 1,7 млрд.

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Комментарии
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Александр Денисов
Выдал &quot;военную тайну&quot;
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20 час.
Александр
Выпуск микроэлектроники экономически оправдан при миллионных тиражах микросхем.Нуждается Россия в таких количествах или нет-вопрос к специалистам.
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17 час.
Игорь Василевский
Именно так. По техпроцессам даже в 5 нм - нет, сплошной убыток. Слишком дорогие получатся - потребителей на них не будет, а продавать куда то нужно. Это все больше для смартфонов. А те процессы, которые остались еще с СССР - в компьютерах уже не нужны. Поэтому тут как раз тот случай, что куда как выгоднее покупать на стороне. А на военке - и испытанное временем поработает. А в мозги ракеты можно и цельнотянутое. При необходимости более высокого быстродействия
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10 час.

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