46-летняя Елена Летучая похвасталась фигурой в откровенных бикини

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая похвасталась фигурой в откровенных купальниках. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).