Мяч попал Тормене в руку в штрафной «Краснодара» в 1-м тайме, отскочив от газона. Судья Новиков пенальти «Ростову» не дал

« Ростов » претендовал на пенальти в первом тайме игры с « Краснодаром ». На 15-й минуте гости «Ozon Арены» подали аут, и заброшенный в штрафную площадь мяч отскочил от земли и попал в руку Витору Тормене , когда тот вел борьбу с Тимуром Сулеймановым .
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