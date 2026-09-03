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Новости Липецка

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В пяти округах Липецкой области объявлен красный уровень опасности

В пяти округах Липецкой области объявлен красный уровень опасности

Жителей призывают немедленно укрыться в безопасных местах.Утром 3 сентября 2026 года, в 6 часов 35 минут, в пяти муниципальных образованиях Липецкой области объявлен красный уровень опасности - угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

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