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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Депай вскоре может покинуть «Коринтианс», куда перешел в сентябре. У главного спонсора клуба – букмекера – возникли проблемы с властями Бразилии

30-летний форвард из Нидерландов подписал контракт с клубом до 2026 года. Он уже провел за команду 3 матча в бразильской лиге и отметился результативной передачей.

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