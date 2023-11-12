МО РФ: Израиль нанес авиаудары по целям в провинции Дераа в Сирии

Два самолета F-15 ВВС Израиля в воскресенье, 12 ноября, атаковали цели в провинции Дераа в САР. Об этом, как передает ТАСС, заявил заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии