Во Владивостоке больше недели ищут парня, спасшего девочку ценой своей жизни

Молодой человек пропал без вести 31 августа во Владивостоке после того, как спас тонущую девочку.В Приморском крае более десяти суток идёт поисковая операция, спасатели обследуют акваторию Токаревского маяка в поисках Дениса Кинкалака.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ 750 питомцев улет...
- G 750 питомцев улет...
- Жительницу Еманже...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым