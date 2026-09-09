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Царьград

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Во Владивостоке больше недели ищут парня, спасшего девочку ценой своей жизни

Во Владивостоке больше недели ищут парня, спасшего девочку ценой своей жизни

Молодой человек пропал без вести 31 августа во Владивостоке после того, как спас тонущую девочку.В Приморском крае более десяти суток идёт поисковая операция, спасатели обследуют акваторию Токаревского маяка в поисках Дениса Кинкалака.

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