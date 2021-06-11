Видео боя Армана Оспанова против Криса Уэйда

Арман Оспанов провел свой дебютный бой в американской лиге PFL против Криса Уэйда. Узнаешь главных звезд Евро по эмодзи? Давай проверим! Рыбакина выбила Серену с «Ролан Гаррос»! Вспоминаем прошлые успехи казахстанцев на этом турнире Безнадега с немцами и турками, вспышки против Бельгии, Австрии и Польши.