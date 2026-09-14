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Демократы предложили выделить Киеву $15 млрд в рамках "адских санкций" против РФ

Демократы предложили выделить Киеву $15 млрд в рамках "адских санкций" против РФ

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Демократы в Палате представителей США 14 сентября предложили выделить Киеву 15 миллиардов долларов в рамках законопроекта об "адских санкциях" против России.

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