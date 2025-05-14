Шанхайская организация сотрудничества: стоит ли ожидать укрепления позиций в мире?

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) представляет собой многостороннее объединение, объединяющее десять государств, среди которых Россия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Белоруссия.
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