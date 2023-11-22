В 2024 году в России появятся три новые модели китайской марки GAC

Российское представительство компании поделилось подробностями о том, какие именно автомобили стоит ждать россиянам: в первом полугодии состоится запуск премиального минивэна M8 и кроссовера GS3 второго поколения, а во втором — пока неназванной модели сегмента SUV.
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