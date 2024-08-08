Военкор Гузенко: бойцов ЧВК Вагнер перебрасывают в Курскую область

Военный корреспондент Егор Гузенко, наиболее известный под псевдонимом «Тринадцатый» сообщил, что бойцов ЧВК «Вагнер» перебрасывают в Курскую область для противодействия ВСУ, сообщает «Главный региональный».
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