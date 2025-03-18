Суд в Петербурге заключил под стражу подозреваемых в хищении средств при закупке противогазов

Речь о более 238 миллионах рублей Суд в Петербурге заключил под стражу пятерых фигурантов уголовного дела о хищении более 238 млн рублей, выделенных из бюджета на закупку противогазов для нужд гражданской обороны в Ленинградской области, сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.