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Этот таинственный мир
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Свежие комментарии
Сергей Шендо
если так, то он ещё и пол оборота не совершил.
Плутон
Надежда Мацура (Юрова)
Какая запутанная и трудная статья. Все гораздо проще. Перевод манускрипта Войнича ( есть такой древний документ). Ко...
Новый взгляд на с...
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