Где была жена? Петросяна заметили в кино с другой женщиной

Народный артист РСФСР Евгений Петросян вышел в свет актрисой Джульеттой Степанян. Именно с ней, а не с молодой женой Татьяной Брухуновой он пришел на премьеру детского фильма «Манюня: приключения в Москве», пишет «Московский комсомолец».
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