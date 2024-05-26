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Где была жена? Петросяна заметили в кино с другой женщиной

Где была жена? Петросяна заметили в кино с другой женщиной

Народный артист РСФСР Евгений Петросян вышел в свет актрисой Джульеттой Степанян. Именно с ней, а не с молодой женой Татьяной Брухуновой он пришел на премьеру детского фильма «Манюня: приключения в Москве», пишет «Московский комсомолец».

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