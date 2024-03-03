IDEX Biometrics и Accomplish Financial стали партнёрами

Биометрическая компания IDEX Biometrics (Норвегия) в партнёрстве с британским пейтехом Accomplish Financial представила новую биометрическую программу, разработанную для пользователей с нарушениями зрения и памяти.
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