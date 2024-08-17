«РИА Новости»: ученые выяснили причину смерти «кричащей мумии»

Загадочная мумия была обнаружена почти 100 лет назад. Долгие годы она не давала покоя египтологам. Причиной этого было не только жуткое выражение лица усопшей, но и главная загадка, а именно установление обстоятельств смерти мумии, сообщает «РИА Новости».