В Твери женщина поблагодарила полицейских за добросовестную работу

В полицию Твери поступило обращение от жительницы одного из домов по проспекту Николая Корыткова. В письме девушка поблагодарила участковых уполномоченных полиции лейтенанта полиции Алексея Абрамова и лейтенанта полиции Артура Арутюняна за добросовестную работу и уважительное отношение к жителям.