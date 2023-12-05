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В Твери женщина поблагодарила полицейских за добросовестную работу

В Твери женщина поблагодарила полицейских за добросовестную работу

В полицию Твери поступило обращение от жительницы одного из домов по проспекту Николая Корыткова. В письме девушка поблагодарила участковых уполномоченных полиции лейтенанта полиции Алексея Абрамова и лейтенанта полиции Артура Арутюняна за добросовестную работу и уважительное отношение к жителям.

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